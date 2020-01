El presidente del Círculo Odontológico de Concordia aseguró que sigue cortada la atención a los afiliados al Iosper, al igual que en otros cinco departamentos.

En este sentido, Fabián Molina, como presidente del Circulo que nuclea a los odontólogos de nuestra ciudad, indicó que “todavía nos están adeudando septiembre y octubre”, no obstante hizo mención sobre los comentarios de que el IOSPER arregló con la Asociación Odontológica de Paraná, en ese sentido aseguró que “la verdad es que eso es todo mentira”, espetó y agregó “primero que la Asociación Odontológica de Paraná es exclusivamente de la ciudad de Paraná y son 150 odontólogos”, afirmó y agregó que “el servicio se volverá a normalizar cuando se pague toda la deuda y, luego, cuando haya un acuerdo en una mesa de negociación”.

“Con el Círculo no sé si arreglaron algo, a mi no me llegó ninguna información de que van a otorgar algún incremento”, expresó y afirmó que “nos cansamos de mandar notas, de solicitar reuniones, nosotros queremos tratar de sentarnos a negociar para encontrar alguna solución porque sabemos que son muchos los afiliados que están sin atención y el Circulo abarca al 80 % de los odontólogos de Concordia” advirtió Molina.

“Todo lo que están informando es todo mentira -aclaró Molina- Concordia está cortado, Gualeguay está cortado, Feliciano está cortado, Diamante está cortado y La Paz está cortado”, enumeró y rezongó: “no sé si esa es la forma de trabajar de esa gente, de generar confusión en los afiliados, de decir mentiras. En Concordia está cortado; ellos pueden tener ocho odontólogos que están fuera del Círculo que tienen un convenio directo. Eso siempre existió y esa gente seguirá atendiendo. No tenemos incumbencia en eso. Pero los 150 socios que somos del Círculo Odontológico, el servicio está cortado. Esa es la realidad y eso no se va a modificar hasta que nos sentemos a negociar”, advirtió.