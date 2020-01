Con dos goles de Lautaro Robles y un bombazo de Cristian Allende, DEPRO derrotó como visitante 3-2 a Crucero del Norte. Jesús Vera de penal y Cristian Campozano marcaron los goles del «Colectivero».

Una ventaja importante. Defensores de Pronunciamiento se hizo fuerte de visitante y derrotó 3-2 a Crucero del Norte en el «Andrés Guacurarí». Dos goles de Lautaro Robles le daba la ventaja para el «DEPRO», pero el «Colectivero» marcó el descuento rápidamente a través de Jesús Vera de penal, y en el inicio del complemento, Campozano marcaba el empate transitorio. Pero, a cinco del final un bombazo de Allende sentenció el 3-2 final.

Primer Tiempo

El partido empezó con dos equipos que sentían la pretemporada y el piso húmedo. Pelota rápida al ras del piso, y algunas imprecisiones en los pases. A los 8 minutos, DEPRO se acercó con peligro, tras una serie de rebotes en el área, la pelota pegó en el palo y D’Angelo no pudo estirar el pie para abrir el marcador. Crucero iba a responder inmediatamente en la contra, con un remate de De Souza que se fue arriba del travesaño. Dos minutos después, D’Angelo cabeceaba en el área y la pelota se iba besando el paglo izquierdo de Kluge. Luego, durante diez minutos no hubo situaciones de gol, y Crucero quería tomar protagonismo, pero no acertaba el pase final. Y a los 22, un baldazo de agua fría en Garupá. Centro que peina D’Angelo en el área y ahí estaba Robles que metió el pie para marcar el 1-0. Ganaba DEPRO ante la sorpresa de los presentes. Pero no iba a quedar todo ahí. En la salida, un error en la defensa local que no pudo marcar a Robles ni al que tiró el pase, le permitió a Lautaro acomodarse en el área y marcar el segundo gol . En dos minutos, el equipo enterriano marcaba dos goles y esto le permitía tratar la pelota con más comodidad. Pero, Crucero iba a llegar el descuento. Una mano de Ardetti en el área, le permitió a Jesús Vera marcar el descuento desde el punto penal, con un remate rasante al palo izquierdo de Correa. Durante quince minutos, Crucero buscó el empate. Casi lo logra a los 43 con un tiro libre de Molinas que contuvo bien Correa en su palo izquierdo. Y la última del primer tiempo fue para la visita, con un remate rasante de Gurnel que no llevó peligro. Se iba un primer tiempo con DEPRO arriba por 2-1.

Segundo Tiempo

El complemento arrancó movido. Crucero se fue decidido a empatar el partido y lo iba a lograr a los 4 minutos. Un centro desde la izquierda, la pelota que pica para Campozano que solo tuvo que darle direccción con el pie para marcar el 2-2. DEPRO sintió el golpe y fue a buscarlo a los 8 con un remate de Delasoie que controló bien Kluge. Y luego dos minutos después, D’Angelo cabeceó y la pelota se fue besando el palo derecho del portero local. A los 12, Crucero buscaba ganar el partido con un remate de Molinas que pudo contener Correa. DEPRO movía el banco. Ingresaba Sergiejuk para darle peso ofensivo por el gurí D’Angelo. Crucero mandaba a la cancha a Klusener para darle más ataque al local. A los 20, Sergiejuk, quedó cara a cara con el arquero, pero Kluge ganó la pulseada. A los 24, Delasoie remataba, la pelota se desvíaba en un defensor local y casi se metía en el arco. Los técnicos agotaban sus variantes, y cuándo todo parecía que el 2-2 no se iba a mover, apareció Leandro Allende con un bombazo desde fuera del área, que pegó en el travesaño e ingresó. Golazo de DEPRO que así cerraba el partido por 3-2. Ganó Defensores, la vuelta se jugará el próximo martes a las 21:30 horas, en cancha del Atlético Villa Elisa.

SÍNTESIS:

CRUCERO DEL NORTE 2:

1- Matías Kluge; 2- Rodrigo Ferreira, 3- Emanuel Urquiza, 4- Agustín Bellone, 5- Nicolás Fassino, 6- Richard Rodríguez, 7- Jesús Vera, 8- Iván Molinas, 9- Cristian Campozano, 10- Pablo Motta, 11- Francisco De Souza.

DT: Carlos Marczuk.

Suplentes: 12- Guillermo Backe; 13- Cristian Saín, 14- Rodrigo Ramírez, 15- Facundo Tello, 16- Axel Vallejos, 17- Enzo Buera, 18- Álvaro Klusener.

DEFENSORES 3:

1- David Correa; 2- Milton Álvez, 3- Leandro Allende, 4- Yair Gurnel, 5- Juan Carlos Ardetti, 6- Patricio Valente, 7- Kevin Meyer, 8- Johann Laureiro, 9- Pedro D’Angelo, 10- Emiliano Delasoie, 11- Lautaro Robles.

DT: Hernán Orcellet.

Suplentes: 12- Sebastián Escalante; 13- Pablo Russo, 14- Maximiliano Villagrán, 15- Alejandro Rizzo, 16- Nazareno Rodríguez, 17- Héctor Echagüe, 18- Mauro Sergiejuk.

Goles: 22 PT Lautaro Robles (D), 24 PT Lautaro Robles (D), 29 PT Jesús Vera -p- (CDN), 4 ST Cristian Campozano (CDN), 40 ST Cristian Allende (D).

Amonestados: 7 PT Pablo Motta (CDN) y Nicolás Fassino (CDN), 15 PT Johann Laureiro (D), 28 PT Juan Carlos Ardetti (D).

Cambios: 15 ST Mauro Sergiejuk por Pedro D’Angelo (D), Pablo Russo por Milton Álvez (D) y Álvaro Klusener por Jesús Vera (CDN), 31 ST Nazareno Rodríguez por Kevin Meyer (D), 33 ST Axel Vallejos por Francisco De Souza (CDN) y Facundo Tello por Pablo Motta (CDN).

Árbitro: Guillermo González (Resistencia).

Asistente 1: Fernando Brillada (Resistencia).

Asistente 2: Rodrigo López (Resistencia).

Estadio: «Andrés Guacurarí» (Crucero del Norte).

FUENTE: IVÁN GOÑI (ASCENSO DEL INTERIOR).

SÍNTESIS: ASCENSO DEL INTERIOR.

FOTO: PRENSA DE CRUCERO DEL NORTE.