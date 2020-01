Tiago Banega, ex Depro, y Elías Machuca debutaron en la Primera de la Academia Racing Club, primer equipo argentino en salir campeón del mundo, y fue en un amistoso ante Paranaense de Brasil. Con mucho futuro por delante, el plan del cuerpo técnico es llevarlos de a poco. Los dos jóvenes estuvieron a la altura de las circunstancias.

La noche del 15 de enero de 2020 quedará para siempre entre las mejores páginas de la memoria de Tiago Banega y de Elías Machuca. Ambos cumplieron un sueño que hasta hace no tanto parecía imposible: debutar en la Primera de Racing. Lo hicieron ante Paranaense, en el primer partido del año y en el primer partido de Sebastián Beccacece como entrenador. Fue justamente determinante la impresión que le causaron al técnico en estas primeras semanas de pretemporada en Ezeiza.

Banega, que ya había sumado minutos en el amistoso ante la Selección Sub 23, ingresó en el arranque del segundo tiempo en lugar de David Barbona. Se movió del medio hacia adelante y, sobre el final, estuvo cerca de convertir. Sí marcó en la definición por penales con un remate a pura calidad. Oriundo del departamento Uruguay, Entre Ríos, el pibe ex Depro llegó al Primer Grande del fútbol argentino para vivir en la Casa Tita Mattiussi. Curioso por más cosas que la pelota, participó, entre otras actividades, de una charla que dio el ex futbolista y escritor Mariano Manzanel sobre su libro “Jugarás en Primera” y se llevó un ejemplar para leer en sus ratos libres.

Con apenas 16 años, Machuca asombró a propios y a extraños cuando salió jugando a pura confianza desde el fondo. No se sorprendieron, en cambio, quienes lo vienen siguiendo desde hace rato los sábados en el Predio Tita Mattiussi. Entró a los 31 del complemento en reemplazo de Nery Domínguez y no defraudó. Con edad de Séptima, fue campeón con la Sexta hacia finales de año. Además, firmó hace no tanto su primer contrato y, a partir de ahí, los rumores sobre su talento comenzaron a expandirse, incluso por fuera de las fronteras de la Academia.

Tienen todo por delante y dieron un paso inolvidable. Ojalá que hayan llegado para quedarse.

LA DEFINICIÓN POR PENALES DONDE BANEGA CONVIRTIÓ: