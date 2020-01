Silvina Simón es la madre de Rodrigo Rodríguez, quien está internado en el Hospital Centenario luego de haber caído de aproximadamente 4 metros de altura. Si bien, en un primer momento, se informó que se trataba de un ciudadano español, en realidad es un colonense de 24 años que tiene doble ciudadanía.

Como tantos jóvenes, Rodrigo Rodríguez llegó a Gualeguaychú para divertirse entre amigos. Lo hizo desde su Colón natal y luego de disfrutar del Carnaval del País fue, con un grupo de entre cuatro y cinco amigo, al boliche Ghetto Nigth Club, en la zona de costanera.

Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, Rodrigo salió del lugar pasadas las 5 de la mañana, con la intención de encontrarse con una joven, con quien intercambió algunos mensajes a través de la red social Instagram.

Pero ese encuentro nunca se dio. El joven colonense –que tiene doble nacionalidad, lo que generó la primera información del “turista español”– cayó desde las barandas de la costanera, en la zona de los obeliscos, y fue trasladado por el Servicio 107 al Hospital Centenario.

Rodrigo sufrió un traumatismo de cráneo grave, se le practicaron una serie de estudios médicos y, desde ese momento, permanece internado en la Unidad de terapia Intensiva, en coma inducido. Silvina Simón, su madre, además de sentirse muy compungida por lo sucedido, está preocupada. No le termina de cerrar la versión de la caída y reclama que se investiguen a fondo las circunstancias en que cayó su hijo.

“A mi hijo lo único que le faltó fue el celular, un iPhone 7 Plus, la billetera estaba con toda la plata, unos 3 mil y pico de pesos, con toda la documentación”, indicó.

“Rodrigo tiene un rasguño en el pecho”, aportó Silvina para abonar la teoría de que su hijo no se cayó solo, y que lo hizo producto de un robo, una pelea u otra situación a esclarecer. “No me cierra, él no es un pibe de hacer cosas raras, es de perfil bajo. En el hospital analizaron el nivel de alcohol, que era relativamente bajo, no era alto; y el de drogas dio negativo”, expresó.

“Nosotros lo que pedimos es que realmente se investigue, porque es un caso, cuanto menos, dudoso”, agregó, afligida.

Silvina también duda que realmente haya sido su hijo el que intercambió mensajes a través de Instagram con la joven, que, por otro lado, conocido los hechos se presentó a declarar en Fiscalía.

“Queremos saber también si Rodrigo estaba con las zapatillas, porque no nos las dieron en el hospital, no sabemos si se las robaron o qué pasó. No se pudo haber caído sólo”, repite, casi quebrada por la angustia.

Respira sin asistencia

Ayer a primera hora de la noche, Silvina publicó en su cuenta de Facebook: “Buena noticia. Mi hijo gracias a sus oraciones está evolucionando muy bien. Ahora respira sin asistencia. Vamos paso a paso pero esperanzados y no tengo más que enormes gracias a todos… Sigamos rezando y acompañando a Rodrigo”.

El Día – El Entre Ríos