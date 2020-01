El bono no alcanza a quienes cobran una jubilación y una pensión, está destinado solo a quienes perciben uno de estos beneficios, por lo que muchos no lo cobraron. ¿Cómo reclamar el pago del bono si corresponde y no lo pudo cobrar?

Los bancos se colmaron el 27 de diciembre pasado, cuando el ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) anunció que los jubilados y jubiladas, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo podían cobrar el bono extraordinario que el Gobierno Nacional decidió otorgar. Esto había sido en el marco de la política de solidaridad social y de apoyo a los sectores de menores ingresos.

La medida, que apunta a sostener a los segmentos más vulnerables y golpeados por la crisis económica y social que atraviesa la Argentina, implica el pago de $2.000 para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y de hasta $5.000 para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional.

Pero, ¿qué pasa con aquellos que no cobraron este bono? ¿A qué se debe esto?

Este bono no alcanza a aquellos que cobran una jubilación y una pensión, está destinado solo a quienes perciben uno de estos beneficios

El bono intentaba garantizar que todos los abuelos cobrasen al menos $19.068, por lo que dependiendo del sueldo que cobra cada uno, se le brindaba un proporcional hasta alcanzar esa cifra.

¿Cómo reclamar el pago del bono que no cobré?

Reclamo al 130 (línea telefónica de ANSES)

-Tener a mano el número de CUIL

-Llamar al 130 y marcar la opción 1 (fecha y lugar de cobro).

-El sistema o un operador te van a informar sobre el día de pago (puede ser el 27, 28, 29 o 30).

-Si cumplís con los requisitos y todavía no tenes fecha, cortá el teléfono y marca 130 nuevamente. Luego, seleccionar la opción 1 y después selecciona la opción 3 para Asignación Universal por Hijo o la opción 5 para jubilaciones y pensiones (SIPA). Allí, un operador telefónico te informará sobre cómo reclamar el pago de acuerdo a tu situación personal.

Otra forma de reclamar el pago del bono navideño ANSES 2019 es a través de la página oficial de ANSES o en la aplicación «Mi ANSES». (ElOnce)