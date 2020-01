«Es un vecino de María Grande, un hombre de más 50 años. Ha trabajado toda su vida, humilde y bajo perfil», confió a Elonce el agenciero que vendió el Quini Ganador.

El jueves pasado, la suerte cayó en una tómbola entrerriana. Un apostador ganó 29.056.646 pesos al acertar los números 09, 22, 25, 30, 35 y 45 de La Revancha del Quini. La boleta fue jugada en la localidad de María Grande, en el departamento Paraná, confirmaron a Elonce desde la Lotería de Santa Fe.

A ocho días de la novedad, el responsable de la agencia 1343/00, de calle presidente Illia 1098, confirmó a Elonce que el afortunado apareció al día siguiente: el viernes a las 9 de la mañana.

«Es un vecino de María Grande, un hombre de más 50 años. Ha trabajado toda su vida, es humilde y de bajo perfil», confió a Elonce Esteban Abelardo Moya, agenciero que vendió el Quini Ganador.

«Él no lo podía creer», aseguró Moya a nuestro medio. De acuerdo a lo que comentó, «estará en él si quiere divulgar su identidad».

En el mismo sentido, el agenciero le deseó al apostador «que disfrute del premio y que todo salga bien».

Consultado a Moya por las repercusiones que tuvo la premiación, éste comentó: «Vender un premio de estas características, sin duda que promociona a la agencia. Todos estos días no he parado: estoy comiendo en casa y me mandan mensajes con una jugada, así que vengo a la agencia y se las hago».

«Agradecido a Dios, y bienvenido sea el premio», cerró. (El Once)