La víctima es un joven de 25 años, y el atraco quedó grabado en una cámara de seguridad. El ladrón habría salido de la cárcel hace dos meses, y se trataría del mismo sujeto que cometió una serie de ilícitos en el Barrio Vicoer de Gualeyán. El hecho ocurrió en calle Schachtel al 565 de Gualeguaychú.

“Pasé las peores fiestas de mi vida, ya ni puedo duermo. Me he recorrido diferentes zonas de la ciudad para recuperar lo que me robaron tras largos años de trabajo”, destacó Franco Aguiar, un joven de 25 años a quien le desvalijaron la casa en la previa al Año Nuevo.

El robo sucedió cuando la víctima decidió pasar junto a su familia un día en la playa. Se fue pasado el mediodía y volvía antes de las cinco de la tarde. “A la vuelta, nos encontramos con un panorama desolador, la casa estaba dada vuelta, me faltaba la moto, el casco, dos televisores smart, ventiladores, una computadora portátil, un par de ventiladores, una playstation y un equipo de música que había comprado el sábado y que ni siquiera alcancé a usar. Pasando en limpio, en apenas unas horas me vaciaron la casa y terminaron con años de trabajo”.

“Cuando volvía de la playa vi una moto igual a la mía, pero pensé que era una parecida, nunca imaginé que podía llegar a ser la mía”, se lamentó en declaraciones a ElDía.

Una vez que tomó conocimiento del robo, regresó a la zona de Costa Alegre, donde había cruzado a la moto igual a la que le robaron. Preguntó por el rodado y por su conductor, y dio aviso a un patrullero, que inició una persecución. Según fuentes policiales, el raid terminó cerca del asentamiento que se encuentra detrás de la cancha de Sud América, donde encontraron la moto tirada mientras el conductor se perdía en el caserío.

Aguiar radicó la denuncia y comenzó a investigar por cuenta propia. “Ese domingo no paré hasta las cuatro de la mañana. La indignación, sensación de impunidad, me dio fuerzas para seguir adelante y recorrer distintas zonas. Recabé datos que elevé a la Justicia, pero las órdenes de allanamiento se demoraron y los Smart 43 y 32 pulgadas, la computadora portátil, los ventiladores, otros elementos más no aparecieron.

El robo quedó grabado por una cámara de seguridad y en las imágenes se ve cómo el ladrón y un cómplice actuaron con total impunidad: “Pudimos observar como cargaban unos ventiladores y otros objetos en el baúl de un Regatta”, denunció.

El robo fue en una vivienda de ubicada en Schastel 565. Unos cinco minutos después, acorde a imágenes tomadas por una cámara de seguridad, entró en escena una persona que responde a los rasgos físicos de un sujeto que hace dos meses terminó de cumplir una condena. El hombre en cuestión, acompañado por una menor, habría observado que la casa de la familia Aguiar había quedado vacía y forzó la puerta de acceso a patadas. Una vez dentro, tomó la moto y huyó para luego regresar y terminar de vaciar la casa. Nadie sospechó que una persona en bicicleta acompañada de una nena iba a perpetrar un delito.

Aguiar estimó que la suma de lo que le robaron “asciende a los 120.000 pesos aproximadamente” y se lamentó de que “no se haya actuado con la celeridad que la situación demandaba para recuperar mis cosas”.

“La verdad he pasado unas fiestas terribles, prácticamente sin dormir, temeroso de que esto se pueda volver a repetir y con una sensación de impunidad que me abruma. Tengo 25 años, trabajo desde los 14, me sacrifico para tener algo, y que venga un sujeto y te desvalije a plena luz del día es algo que no puedo aceptar. Tendré que recurrir a los servicios de un abogado para que me acelere los trámites y que pueda recuperar lo mío”, concluyó. (ElDía)