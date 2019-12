El guardavida afirmó «fue rescate con éxito» al referirse al hecho que ocurrió en la playa Península de Soler, Concordia, cuando una nena de 10 años jugaba con su pelota y estuvo a punto de ahogarse.

Ayer alrededor de las 18 en la playa Península de Soler, que se encuentra en la ciudad de Concordia, sobre el lago Salto Grande, una nena de 10 años disfrutaba del agua y jugaba con una pelota inflable. «Empezó a correr una brisa de viento costa para adentro y le llevó la pelota, eso hizo que la niña se tire a querer buscar su juguete del agua y cuando llegó a un cierto sector en que no daba pie, comenzó a sumergirse», relató el guardavida que la rescató.

«Nosotros estamos preparados y miramos constantemente al río, observé que la niña necesitaba nuestros servicio y salí corriendo. En ese traspié me tropecé y me caí, me raspé todo, las dos piernas, los brazos, la caja torácica, por suerte me pude recuperar enseguida e ir al rescate de la nena, que fue un rescate con éxito», afirmó con alegría el guardavida.

Una vez que la niña se encontraba fuera del agua se le prestó el servicio necesario y hoy se encuentra en perfecto estado de salud. Para finalizar expresó que, «fue un susto para ella y para la familia. De mi parte, fue una gran satisfacción poder lograr nuestro objetivo que es prevenir y salvar las vidas. Por suerte fue un mal momento y se pudo hacer las cosas bien, se llegó a tiempo y hoy la niña está con sus seres queridos». (El Once)