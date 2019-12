El campo se prepara para multiplicar sus protestas en rechazo a las retenciones y otros impuestos.

La Asamblea convocada por la Filial de Crespo de Federación Agraria Argentina junto a los dirigentes de la Filial de Puiggari, vendedores de maquinarias agrícolas y productores de la zona se reunieron para analizar el texto completo de “Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad” y decidieron realizar un camionetazo en Paraná hacia el Monumento a Urquiza el viernes 3 de enero a las 9 horas, publicó el diario Clarín.

Según el acta de la asamblea, “no dice cómo va a achicar el gasto de la dirigencia política, grave error, porque toma de actores solidarios al campo, al trabajador y a los jubilados cuando el Presidente de los argentinos, los Gobernadores y los Legisladores no dan el primer paso que es dar un gesto, dar el ejemplo”.

Es por eso, agregó el texto, no autorizan a la Mesa de Enlace a que firme dicho Compromiso. “Solicitamos a los dirigentes nacionales de las entidades del campo a seguir consultando a las bases para dar un aporte participativo ante cualquier decisión que deban tomar”, señaló.

Según el documento, “el impuestazo a la producción que este Gobierno está impulsando nos pone a las familias rurales en una situación no fácil y va camino a empeorar. Llevaremos una propuesta concreta para la Asamblea que se está organizando para el 11 de enero en Villaguay”, se informó.

La postura de CRA

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, una de las entidades del campo ausentes ayer en la presentación del Compromiso Argentino para el Desarrollo y la Solidaridad, aclaró hoy que la organización que encabeza “comparte el espíritu” del texto y “va a participar” de la mesa de diálogo hacia adelante.

Según explicó Chemes, la Mesa de Enlace no acudió a la cita por no haber sido avisado con antelación. En una entrevista con el programa Toma y Daca, por AM 750, el dirigente recalcó que el Gobierno no debería acudir sólo al campo para obtener dólares sino hacia otras fuentes de financiamiento, entre las que mencionó “otras que tienen más rentabilidad como el financiero, los servicios o la minería”.

El dirigente agropecuario justificó en tanto las manifestaciones aisladas y los tractorazos, a los que definió como “una muestra de hartazgo porque siempre se acude al campo cuando hacen falta dólares”, publicó el diario Página/12.

Chemez rechazó además la suba del impuesto Inmobiliario Rural que intentó aplicar en la Provincia de Buenos Aires el gobernador, Axel Kicillof, por entender que se trata de “una doble imposición” para las explotaciones agropecuarias. (Análisis)