Momentos de pánico vivió una madre en Federación al notar que su ex pareja le había llevado a su hija de un año y medio. La mujer se comunicó con la Policía, que pudo dar con el hombre y la beba. Se presume que se dirigía a Concordia.

Familiares de Damaris Soledad comentaron que al caer la tarde de este martes, la ex pareja de esta mujer había pasado por la casa donde habita con su hija en el ex emplazamiento de Federación y en un momento la madre advirtió que la niña ya no estaba.

Rápidamente, y en medio de la desesperación la joven dio aviso a la Policía, que logró localizar a este hombre acompañado de la menor. Presumen que iban rumbo a la ciudad de Concordia, donde es oriunda esta persona.

Personas cercanas a Damaris, indicaron a 7Paginas que esto ocurrió por despecho, luego de que la joven mujer rompiera una relación sentimental.

A mediados de este año ya habían alertado que esta mujer estaba viviendo con un hombre en Concordia y que no la dejaba salir a la calle.

Pasó el tiempo y la pareja se radicó en el ex emplazamiento de Federación, pero hace dos semanas la madre de esta mujer de 19 años, se vio obligada a radicar una denuncia porque su hija vivía una especie de encierro.

Fue así que la Fiscalía dictó una orden de restricción por 10 días, la que habría sido violada por este hombre, que este martes, intentando obligarla a la mujer para que se volvieran a la ciudad de Concordia, habría tomado la decisión de llevarle la bebe.

7Páginas – El Once