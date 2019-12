Desde “Mis Picardías” publicaron un video en el que se ve a una mujer llevándose pantalones jeans del negocio ubicado en 14 de Julio y Galarza.

“A esta “persona” que se llevó la pila de jeans talle 12 espero que me devuelva amablemente lo que NO ES SUYO, antes que sea publicada con la cámara que enfoca directo al rostro y haga la DENUNCIA CORRESPONDIENTE, por llevarse lo que NO GANÓ TRABAJANDO COMO YO. Indignada de gente como ésta. Compartir por favor. Espero la devolución o el escrache será mayor”, señalaron desde el local.

