Confirmaron el llamado a licitación para la reconstrucción integral de la Ruta 20⁣

⁣Funcionarios provinciales y locales se reunieron en Basavilbaso para coordinar una agenda de obras que incluye mejoras e iluminación en la Ruta 39.⁣

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En un encuentro estratégico destinado a potenciar la conectividad del departamento Uruguay, se confirmó el próximo llamado a licitación para la reconstrucción integral de la Ruta Provincial 20, en el tramo que une las rutas 39 y 130. El anuncio fue el eje central de una reunión de trabajo realizada en Basavilbaso, donde confluyeron autoridades del gobierno provincial, legisladores, intendentes y presidentes comunales de la región.⁣

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El diputado Silvio Gallay, quien acompañó el encuentro, destacó el impacto de la medida que contará con financiamiento internacional: “Esta obra es sumamente importante ya que la Ruta 20 es estratégica para toda la región. Representa una vía fundamental de conectividad y desarrollo para toda la provincia”. Asimismo, Gallay subrayó el valor del trabajo articulado: “Seguimos trabajando en equipo, gestionando acciones que fortalezcan la integración y el crecimiento de nuestro territorio”.⁣

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Además de la reconstrucción de la Ruta 20, las autoridades repasaron otros proyectos viales prioritarios para el corto y mediano plazo como la ruta Provincial 39, ya que confirmaron que se proyecta el refuerzo de la carpeta asfáltica en el tramo que conecta Rosario del Tala con Basavilbaso.⁣



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En referencia a la seguridad vial e iluminación, se abordó de forma prioritaria la mejora en el cruce de las rutas 39 y 20 y los Accesos Oeste y el ingreso al Parque Termal.⁣

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El encuentro contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; el secretario de Coordinación General, Gonzalo Atencio; y el director de Vialidad Provincial, Exequiel Donda.⁣

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A nivel local, asistieron el intendente anfitrión, Hernán Besel, el jefe de la Zonal Uruguay de Vialidad, Juan Carlos Flejer, el intendente de Santa Anita, y los jefes comunales de Líbaros, Rocamora, Las Moscas y Villa San Marcial.⁣

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