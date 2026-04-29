El Dr. Ricardo Gil Lavedra fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la UADER⁣

⁣El acto donde se entregó la máxima distinción académica al jurista, contó con la presencia del Gobernador Rogelio Frigerio. El diputado Silvio Gallay trabajó conjuntamente con la Facultad de Ciencia y Tecnología para impulsar esta distinción y promovió la Declaración de Interés de la Cámara de Diputados.⁣

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La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) otorgó el título de Doctor Honoris Causa al Dr. Ricardo Gil Lavedra, en reconocimiento a su invaluable trayectoria en el derecho y su rol histórico en la consolidación democrática argentina. El evento, realizado en el Auditorio «Amanda Mayor» del Rectorado, contó con la participación activa del diputado Silvio Gallay, quien trabajó conjuntamente con la Facultad de Ciencia y Tecnología para impulsar esta distinción.⁣

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El Dr. Ricardo Gil Lavedra es una de las figuras más relevantes del derecho argentino contemporáneo, ampliamente reconocido por su extensa trayectoria en la función judicial y por una dedicada labor académica. El abogado ha cumplido diversas funciones de relevancia en la esfera pública y privada, entre ellas: Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Diputado Nacional, como así también ha sido un reconocido profesional y docente universitario.⁣

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Durante la ceremonia realizada en el Auditorio «Amanda Mayor» del Rectorado, el diputado Gallay, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, hizo entrega de una plaqueta conmemorativa y del texto de la Declaración de Interés aprobada por el cuerpo legislativo.⁣



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«El Dr. Gil Lavedra es un hombre de la democracia. Como integrante del Juicio a las Juntas, su labor fue clave para consolidar un camino de justicia y memoria. Su trayectoria es un pilar fundamental en la defensa del Estado de Derecho», destacó Gallay.⁣⁣

La distinción, otorgada por el Consejo Superior de la UADER, pone en valor no solo el recorrido profesional de Gil Lavedra, sino su compromiso ético con la calidad institucional del país.⁣

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Tras el acto protocolar, el homenajeado brindó la Conferencia Magistral «Juicio a las Juntas y la transición democrática», donde repasó los desafíos de aquel hito histórico para la justicia argentina.⁣

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El acto también contó con la presencia de la Vicegobernadora, Alicia Aluani, el Rector de UADER, Luciano Filipuzzi, funcionarios provinciales, legisladores y autoridades académicas.⁣

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