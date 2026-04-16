Gallay recorrió obras de infraestructura escolar en Rocamora y Villa Mantero⁣

⁣El legislador provincial visitó la finalización de trabajos en edificios educativos y mantuvo encuentros con referentes de instituciones intermedias de ambas localidades.⁣

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El diputado Silvio Gallay llevó adelante una nutrida agenda territorial que incluyó la visita a establecimientos educativos y reuniones con entidades civiles. El foco principal estuvo puesto en las obras de infraestructura escolar pertenecientes al plan de emergencia recientemente finalizadas. ⁣

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En Rocamora, acompañado por el vocal de la comuna Franco Silva, Gallay recorrió la Escuela N°23 «Alejo Peyret» / Anexo Secundaria N°10 “Basavilbaso”, donde se concretó la reparación integral e instalación de los sistemas cloacales y pluviales. ⁣

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Posteriormente, en Villa Mantero, el diputado visitó la Escuela N°8 «J. Pascual Pringles»/ Esc. Secundaria N°3 y ESJA «José María Sobral». Allí se constataron los trabajos de reparación y el recambio completo de la cubierta de techos en los sectores de aula y comedor, garantizando la seguridad y el confort de la comunidad educativa.⁣



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Respecto a las obras, Gallay subrayó la importancia de la inversión estatal:⁣

“Estas obras son fundamentales para los alumnos y el personal. Desde el Ministerio de Planeamiento se viene trabajando a paso firme en edificios escolares que, debido a la falta de mantenimiento prolongado, sufrieron deterioros graves que hoy padecen nuestros gurises. Sin dudas falta mucho, pero estamos poniendo cada peso donde tiene que ir»

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La jornada también incluyó un espacio de diálogo con actores sociales. El legislador mantuvo reuniones con la comisión directiva del Club Atlético Ferrocarril Rocamora y representantes de la Cooperativa de Agua de Villa Mantero.⁣



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“Valoro y destaco el trabajo que realizan los clubes; son espacios esenciales donde se brinda la posibilidad de aprender, compartir y formarse. Todas las instituciones intermedias tienen un rol fundamental en el desarrollo y el tejido social de nuestras comunidades”, concluyó el diputado.⁣

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