Gallay recorrió obras de infraestructura escolar en Rocamora y Villa Mantero⁣

El legislador provincial visitó la finalización de trabajos en edificios educativos y mantuvo encuentros con referentes de instituciones intermedias de ambas localidades.
El diputado Silvio Gallay llevó adelante una nutrida agenda territorial que incluyó la visita a establecimientos educativos y reuniones con entidades civiles. El foco principal estuvo puesto en las obras de infraestructura escolar pertenecientes al plan de emergencia recientemente finalizadas.
En Rocamora, acompañado por el vocal de la comuna Franco Silva, Gallay recorrió la Escuela N°23 «Alejo Peyret» / Anexo Secundaria N°10 “Basavilbaso”, donde se concretó la reparación integral e instalación de los sistemas cloacales y pluviales.
Posteriormente, en Villa Mantero, el diputado visitó la Escuela N°8 «J. Pascual Pringles»/ Esc. Secundaria N°3 y ESJA «José María Sobral». Allí se constataron los trabajos de reparación y el recambio completo de la cubierta de techos en los sectores de aula y comedor, garantizando la seguridad y el confort de la comunidad educativa.
Respecto a las obras, Gallay subrayó la importancia de la inversión estatal:
“Estas obras son fundamentales para los alumnos y el personal. Desde el Ministerio de Planeamiento se viene trabajando a paso firme en edificios escolares que, debido a la falta de mantenimiento prolongado, sufrieron deterioros graves que hoy padecen nuestros gurises. Sin dudas falta mucho, pero estamos poniendo cada peso donde tiene que ir»
La jornada también incluyó un espacio de diálogo con actores sociales. El legislador mantuvo reuniones con la comisión directiva del Club Atlético Ferrocarril Rocamora y representantes de la Cooperativa de Agua de Villa Mantero.
“Valoro y destaco el trabajo que realizan los clubes; son espacios esenciales donde se brinda la posibilidad de aprender, compartir y formarse. Todas las instituciones intermedias tienen un rol fundamental en el desarrollo y el tejido social de nuestras comunidades”, concluyó el diputado.