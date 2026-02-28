Concepción del Uruguay: Motociclista alcoholizados protagonizaron un accidente esta madrugada

Según se confirmó a Génesis24, en la madrugada de hoy, personal de la Comisaría Segunda debió intervenir en un accidente de tránsito ocurrido en la Rotonda de Defensa Norte. El hecho, registrado alrededor de las 05:05 horas, terminó con el secuestro de dos motocicletas luego de que se detectara que ambos conductores circulaban bajo los efectos del alcohol.

El incidente involucró a dos motovehículos de 110cc que circulaban en direcciones opuestas. Por un lado, una motocicleta que se dirigía hacia el este, conducida por un joven de 25 años quien viajaba acompañado por una mujer de 20 años. Por el otro, un rodado que lo hacía en sentido oeste, al mando de un joven de 22 años.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que, si bien el primer conductor contaba con la documentación en regla, el joven de 22 años carecía de seguro obligatorio y presentaba su licencia de conducir vencida.

Ante la sospecha de que los involucrados podrían estar bajo los efectos del alcohol, se solicitó la intervención de Tránsito Municipal. Tras realizar los test correspondientes, los resultados arrojaron alcoholemia positiva para ambos conductores.

Como consecuencia, y de acuerdo a la normativa vigente, se procedió a la retención inmediata de los dos rodados.

Una unidad de emergencia asistió al lugar para examinar a los tres jóvenes involucrados. Tras una revisión en el sitio, los profesionales médicos determinaron que se encontraban en buen estado de salud, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.

