La Cámara de Diputados desarrolló su sesión preparatoria de cara al 147º Período Legislativo

Se definieron este miércoles 11 las autoridades de la cámara baja entrerriana para un nuevo ciclo legislativo, con la reelección de Gustavo Hein como presidente, la diputada Carola Laner en la vicepresidencia 1º y la continuidad de Juan José Bahillo en la vicepresidencia 2º. Además, se establecieron días y horarios de sesión y se informaron autoridades en las conducciones de los bloques políticos.

En el marco de la sesión preparatoria para el 147º periodo legislativo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, los legisladores revalidaron por unanimidad al diputado Gustavo Hein al frente del cuerpo para un nuevo año. El legislador oficialista recibió el respaldo de sus pares para continuar al frente de la gestión legislativa, de quien destacaron el diálogo institucional mantenido durante el ejercicio anterior. Luego de la votación nominal, Hein agradeció a sus pares la confianza depositada en el ejercicio de conducción institucional y se mostró comprometido de cara al nuevo período de producción de leyes. “Agradezco a cada diputado, a sus asesores y a cada uno de los trabajadores que con su empeño garantizan el trabajo de esta Cámara”, expresó.

La jornada institucional anunció una renovación en la vicepresidencia 1º, lugar que ocupará la diputada Carola Laner, en reemplazo de Gabriela Lena. Por su parte, la vicepresidencia 2º continuará bajo la responsabilidad del diputado Juan José Bahillo, representante de la primera minoría (Más para Entre Ríos) para el período que inicia. De acuerdo a lo estipulado por el Artículo 99º de la Constitución de Entre Ríos y al Reglamento de la Cámara, una vez ocurrida la votación nominal, las autoridades juraron sus cargos.

Asimismo, los bloques políticos comunicaron las autoridades de cada parcialidad. En el oficialismo, la presidencia del Bloque Juntos por Entre Ríos quedó a cargo del diputado Bruno Sarubi, quien sucede en el cargo a Marcelo López. El equipo de conducción de la bancada mayoritaria se completa con la diputada Noelia Taborda, quien asumió la vicepresidencia en lugar de Carolina Streitenberger. En Más para Entre Ríos fue refrendada la conducción de Laura Stratta. Por su parte, Roque Fleitas anunció que sigue al frente del bloque La Libertad Avanza, mientras que los monobloques Partido Conservador Popular, de Liliana Salinas, La Libertad Entre Ríos, de Carlos Damasco, y Fe y Libertad, de Julia Calleros, informaron que continúan en la misma modalidad.

Finalmente, el pleno aprobó la modalidad de trabajo de sesiones cada 15 días, a partir de la semana del 24 de febrero. Los días de encuentro en el recinto serán los martes a las 18 y los miércoles y jueves a las 11, esquema que se repite y permite organizar el trabajo de las distintas comisiones durante los días previos.