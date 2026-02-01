Concepción del Uruguay: Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó ayer del Hogar Remedios de Escala

Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de JUANA GIMÉNEZ, de 15 años de edad, quien se habría ausentado del Hogar Remedios de Escalada el día de ayer Sábado 31 de Enero en horas de la tarde. El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas en el día de ayer en sede de Comisaria de Minoridad, donde se denunciara su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Cabe señalar que al momento de ausentarse vestía un vestía short de jeans, remera negra tipo atigrada y zapatillas.

Como características físicas: contextura delgada, tez blanca, cabello corto oscuro, ojos claros, altura aproximada 1,60 m, con tatuaje en el cuello.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Cria. De Minoridad y Viol. Familiar: 03442-430895

Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.

