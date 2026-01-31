Concepción del Uruguay: Solicitan colaboración para localización de un joven

Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de AÑAYA MATÍAS NICOLÁS de 29 años de edad, quien se habría ausentado de su hogar en Pablo Lorentz 1009 de esta localidad; el día de Jueves 29 Enero en horas de la noche. El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas en el dia de ayer en la sede de Comisaria Primera, donde su pareja de 31 años de edad, denuncio su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Cabe señalar que al momento de ausentarse, se encontraba vistiendo remera negra con letras doradas, bermuda negra, zapatillas blancas y riñonera gris.

Como características físicas: de tez trigueña, altura de entre 1,80 mts aproximadamente de contextura delgada, cabello corto de color negro y ojos color negro. Como seña particular posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo y un tatuaje de cruz en su dedo meñique.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508

Comisaria Primera: 03442 – 440048 / 49

Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.

