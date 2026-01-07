Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un miércoles inestable con máximas de 32°

Después de unos días con muy buenas condiciones climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles inestable en la provincia.

En ese sentido se pronostica la llegada de lluvias, tormentas e inestabilidades que se mantendrán hasta el fin de semana.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 32 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con tormentas aisladas.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 20 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé un miércoles con tormentas aisladas.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 31 grados. En estas localidades se esperan tormentas durante todo el día. (Ahora)