Concepción del Uruguay: Desapareció una menor de 13 años y piden colaboración para su localización

La Jefatura Departamental Uruguay, a través de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, solicita la colaboración de la población y de los medios de prensa para dar con el paradero de la menor ZOE IRIS JAZMÍN GUERRERO, de 13 años de edad.

La adolescente se ausentó en horas del mediodía de este viernes 2 de enero, tras ser retirada por personal del COPNAF de un domicilio ubicado en calle 12 de Octubre al 1900, hacia el Hogar Remedios de Escalada, perdiéndose de vista mientras caminaba por la zona.

Características Físicas: Estatura: Aproximadamente 1,65 metros.. Contextura: Robusta. Cabello: Castaño oscuro, largo hasta los hombros. Ojos: Color verde.

Al momento de su ausencia, la menor vestía: Short color negro. Zapatillas negras. Remera (color no precisado). Mochila a cuadros en colores rosa, rojo y negro. Portaba además una bolsa de cartón de la zapatería “Dinastía”.

CÓMO COLABORAR

Ante cualquier dato de importancia o información que permita localizarla, se ruega a la comunidad comunicarse de manera inmediata con:

El servicio de emergencias gratuito 101.

La Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.343-4702662 o 03442-430895

O dirigirse a la dependencia policial más cercana a su domicilio.

Comparte esto: Twitter

Facebook

