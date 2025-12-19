Concepción del Uruguay: Solicitan colaboración para localización de una mujer

Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de FLORENCIA MARISOL SEGOVIA, de 36 años de edad, quien se habría ausentado de su hogar el día Jueves 18 del corriente, en horas de la tarde.

El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas en el día de ayer en sede de Comisaria de Minoridad, donde su madre de 55 años de edad denunciara su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Cabe señalar que al momento de ausentarse vestía un pantalón tipo short de jean y una remera clara.

Como características físicas: de tez trigueña, altura aproximada 1,60 m, contextura robusta, cabello largo color oscuro, ojos color marrón.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Cria. De Minoridad y Viol. Familiar: 03442-430895 Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.

