Concepción del Uruguay: Solicitan colaboración para localización de un joven

Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de FOLMER PABLO EXEQUIEL, de 36 años de edad, quien se habría ausentado de su domicilio el pasado Jueves 23 del corriente. El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas ayer en sede de Comisaria Primera, donde su esposa denunció su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Características físicas: Altura aprox. 1,63 mts, contextura delgada, tez morena, cabello corto de color negro. Al momento de ausentarse vestía pantalón jogging gris y borceguís caña corto de trabajo.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Comisaria Primera: 03442 – 440048 Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”. O a cualquier sede policial de su localidad. DESDE YA MUCHAS GRACIAS.-

