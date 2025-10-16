𝐒𝐞 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐦𝐚 𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐳𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨

Las gurisas de Pasión & Arte serán anfitrionas de un nuevo Encuentro de Danzas, que se realizará este sábado, desde las 20 horas, en la estación del ferrocarril de Pronunciamiento. La entrada será de $2.000.

En esta décima edición, acompañarán los siguientes talleres y escuelas: Taller Municipal de Danzas “Alma Folclórica” (San Justo); Taller Municipal de Ritmos Latinos y Zumba (San Justo); Escuela de Danzas “Mahaila” (Villa Elisa); Escuela de Danzas “Isadora Duncan” (Villa Elisa); Instituto de Danzas “Fusión Ballet” (Villa Elisa); Ballet Andaluz (La Clarita); y Taller Municipal de Folclore “Entrelazando” (Pronunciamiento).

Los esperamos para disfrutar de una gran noche de música, ritmo y arte.

Comparte esto: Twitter

Facebook

