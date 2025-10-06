Ruta 39: Automovilista protagonizó un vuelco entre los puentes del río Gualeguaychú

En la mañana de este domingo, en medio de una intensa lluvia, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 39, en el tramo comprendido entre los puentes del río Gualeguaychú, entre las localidades de Herrera y Caseros.

Según se pudo saber, el accidente fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un hombre oriundo de Las Moscas, quien se dirigía hacia Caseros.

Presuntamente, la acumulación de agua sobre la calzada habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo, que terminó despistando y volcando entre las malezas a un costado del camino.

Afortunadamente, el ocupante del rodado resultó ileso, logrando salir por sus propios medios pese a haber sufrido algunos golpes menores.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, quienes intentaron rescatar el vehículo, aunque las maniobras se vieron dificultadas por las condiciones del terreno y el barro generado por la lluvia.

La tarea de rescate se concretó este lunes en la tarde con la participación de Policía de Herrera, asistiendo al tránsito, Bomberos de Basavilbaso y el Destacamento Herrera y con la ayuda de maquinaria del Municipio de Herrera.

Crédito: FM Riel Basavilbaso

