Dpto. Uruguay. Solicitan colaboración para localización de una menor de 15 años

De acuerdo a un comunicado enviado a Génesis24, se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de MILAGROS ABRIL ROBLES , de 15 años de edad, quien se habría ausentado de su hogar el día hoy Sábado 15 de Agosto a las 13:30 hs.

El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas en el día de la víspera en sede de Comisaria Basavilbaso, donde su madre de 43 años de edad denunciara su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Fue vista ascendiendo a una camioneta blanca tipo Fiat Fiorino cabina simple.

Cabe señalar que al momento de ausentarse buzo bordo de lana, remera blanca, pantalón ancho gris con negro.

Como características físicas: de tez trigueña, altura aproximada 1,55 mts, contextura delgada, cabello largo color oscuro, ojos color oscuros. Como seña particular Posee Piercing en el ombligo.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508 Comisaria Basavilbaso: 3442 647814 Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.

