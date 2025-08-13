Concepción del Uruguay Solicitan colaboración para localización de vecino con retraso madurativo

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de CRISTIAN MANUEL ROA, de 43 años de edad, quien se habría ausentado de su domicilio el pasado lunes 11/08/25 a las 16:00 hs aproximadamente recordando que al momento de ausentarse vestía campera polar azul, bufanda azul con cuadros negros, pantalón de jeans gris, zapatillas de lona negras con suela blanca, llevaba una mochila oscura, gris.

El presente pedido guarda relación con Actuaciones iniciadas en el día de hoy en sede de Jefatura Departamental Uruguay, donde su hermana denunció su ausencia y desconocimiento de su paradero.

Cabe señalar que se trata de un masculino de 1,70 MTS, delgado, test trigueña, pelo corto, canoso, barba corta, le falta piezas dentales. Como dato de interés el sujeto posee un retraso madurativo.

Cualquier información que pueda ayudar a la investigación se podrá aportar en la dependencia policial más cercana y/o a los siguientes teléfonos:

Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o gratuito “101”.

DESDE YA MUCHAS GRACIAS.-

